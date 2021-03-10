Türkiye Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

Buna göre; Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak. 

DHA


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