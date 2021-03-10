Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak.

DHA





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