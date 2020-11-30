Gökçeada- Kabatepe feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında 1 Aralık Salı günü yapılacak sabahki feribot seferleri iptal edildi.
30 Kasım 2020, Pazartesi 23:26 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Aralık Salı günü Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapılmayacak.
DHA
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