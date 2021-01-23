Türkiye Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de etili olan lodos nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

23 Ocak 2021, Cumartesi 11:24 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 

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Buna göre; Gökçeada- Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada- Geyikli hattında ise bu sabah Bozcaada’dan saat 08.00 ve Geyikli’den saat 09.00 seferleri yapılırken, Bozcaada’dan 16.00, Geyikli’den ise 18.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

DHA


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