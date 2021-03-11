Türkiye Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale ve Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

11 Mart 2021, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 10.00-14.00, Geyikli'den saat 11.00-15.00 seferleri, Gökçeada-Kabatepe hattında ise, Gökçeada’dan 07.00 ve Kabatepe’den 09.00 seferleri yapılamazken, Gökçeada’dan saat 13.00, Kabatepe’den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.




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