Türkiye Gökçeada’da alabora olan teknenin yeri tespit edildi

Gökçeada’da alabora olan teknenin yeri tespit edildi

Türkiye

Gökçeada’da alabora olan teknenin yeri tespit edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu olayda batan teknenin yeri tespit edildi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yer belirlendi.

Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler tarafından şamandıra sabitlenen bölgede teknenin sudan çıkarılması çalışmaları yürütülecek. Dün akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışması başlatılmıştı.

AA

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