Türkiye Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

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Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.

DHA


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