Gökhan Akar'dan iyi haber!

3 gün önce Kastamonu’da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç şarkıcı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı

04 Kasım 2019, Pazartesi 08:39
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Gökhan Akar'dan iyi haber!

Yaşadığı beyin travması nedeniyle doktorları tarafından uyutulan şarkıcıdan iyi haber geldi.

'Anneme söylemeyin çok üzülür'

Önceki gün ilk kez gözlerini açan genç şarkıcının ilk sözleri, “Annem öğrendi mi, söylemeyin çok üzülür” oldu.

Tedavisi sürüyor

Gökhan Akar’ın Kastamonu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü’nde tedavisi sürüyor.


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