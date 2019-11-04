Gökhan Akar'dan iyi haber!
3 gün önce Kastamonu’da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç şarkıcı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı
Yaşadığı beyin travması nedeniyle doktorları tarafından uyutulan şarkıcıdan iyi haber geldi.
'Anneme söylemeyin çok üzülür'
Önceki gün ilk kez gözlerini açan genç şarkıcının ilk sözleri, “Annem öğrendi mi, söylemeyin çok üzülür” oldu.
Tedavisi sürüyor
Gökhan Akar’ın Kastamonu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü’nde tedavisi sürüyor.