Yaşadığı beyin travması nedeniyle doktorları tarafından uyutulan şarkıcıdan iyi haber geldi.

'Anneme söylemeyin çok üzülür'

Önceki gün ilk kez gözlerini açan genç şarkıcının ilk sözleri, “Annem öğrendi mi, söylemeyin çok üzülür” oldu.

Tedavisi sürüyor

Gökhan Akar’ın Kastamonu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü’nde tedavisi sürüyor.



