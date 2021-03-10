Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aşkı evliliğe mi gidiyor?

Gökhan Alkan ile aynı dizide oynadığı sevgilisi Nesrin Cavadzade, Etiler’deydi. Cipleri ile seyir halindeyken trafik sıkıştı. Gökhan Alkan, “Aileler tanıştı mı?” sorusuna “Merak etmeyin; bizde her şey kuralına uygun yapılır” yanıtını verdi, evlilik yolunda ilerlediklerini söyledi. Nesrin Cavadzade ise aracın içinde kahkaha attı.



