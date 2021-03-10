Magazin Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aşkı evliliğe mi gidiyor?

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aşkı evliliğe mi gidiyor?

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Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aşkı evliliğe mi gidiyor?

Rol aldıkları dizide tanışıp sürpriz bir aşka yelken açan ve son dönemde 'evlilik' haberleri ile gündemde olan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

10 Mart 2021, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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Gökhan Alkan ile aynı dizide oynadığı sevgilisi Nesrin Cavadzade, Etiler’deydi. Cipleri ile seyir halindeyken trafik sıkıştı. Gökhan Alkan, “Aileler tanıştı mı?” sorusuna “Merak etmeyin; bizde her şey kuralına uygun yapılır” yanıtını verdi, evlilik yolunda ilerlediklerini söyledi. Nesrin Cavadzade ise aracın içinde kahkaha attı.

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