Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisine transfer oldu

Medyapım imzalı Yasak Elma dizisine flaş bir transfer yapıldı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı. Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Gökhan Alkan'ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma'dan yana kullandığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncunun dizide Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız Argun'a partner olacağı öğrenildi.

Gökhan Alkan Yasak Elma'da 'Kerim' karakterini canlandıracak

Gökhan Alkan FOX'ta önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Yasak Elma'da 73. bölümden itibaren Kerim karakterini canlandıracak.

Peki herkesin merak ettiği Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Alkan'ı tanıyalım.

Gökhan Alkan kimdir?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile oldu.

Gökhan Alkan daha önce, Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor ve Zengin ve Yoksul dizilerinde rol aldı. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcu.

Gökhan Alkan ödülleri

Gökhan Alkan'ın rol aldığı film Defne'nin Bir Mevsimi 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği'nde En İyi Film ödülüne layık görüldü. 2016 yılında Güney Kore'nin en prestijli ödüllerinden olan APAN (Asia Pasific Actors Network) Drama Ödül Töreni'nde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.





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Yasak Elma 70. bölüm fragmanı