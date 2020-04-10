Gökhan Özen'den Demet Akalın'a: Şarkıyı kendi yaptı sanmış olabilir
İki ünlü şarkıcı 8 yıl sonra 'Yıkıl Karşımdan' şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi.
10 Nisan 2020, Cuma 13:07 Son Güncelleme:
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Demet Akalın'ın 2012 yılında Gökhan Özen ile düet yaptığı şarkısı 'Yıkıl Karşımdan' 8 yıl aradan sonra tekrar dijital müzik platformlarında gündeme geldi.
Akalın, mutluluğunu "8 yıl önceki şarkım yine patlamış" sözleriyle dile getirdi. Demet Akalın'ın sözleri Gökhan Özen'i kızdırdı.
'Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir'
Özen, Instagram sayfasında "Bu şarkının söz, müzik, aranje ve mixini ben değil de kendi yaptı sanmış olabilir bir an için. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Canı sağolsun. Biz tebrik edelim şarkısını" mesajını paylaştı.
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