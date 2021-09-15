Gökkuşağı köpükler deneyi | Çocuklar için eğlenceli deneyler

Çocuğunuzun gökkuşağı renklerinde köpüklerin nasıl oluştuğunu görmesini ister misiniz? Bu deney sayesinde hem çocuğunuzla renkli ve eğlenceli bir çocuk aktivitesi gerçekleştirmiş olacaksınız hem de çocuğunuzun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi pekişecek.

MALZEMELER

4-6 tane küçük plastik bardak

Bardak sayısı kadar gıda boyası

Kabartma tozu

Sirke

Bardakları içerisine koyabilecek büyüklükte tas-leğen

Gökkuşağı köpükler deneyi nasıl yapılır?