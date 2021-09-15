Gökkuşağı köpükler deneyi | Çocuklar için eğlenceli deneyler
Çocuklar için hem eğlenceli hem de basit bu renkli deney oyunu sayesinde çocuğunuzun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi pekişecektir.
15 Eylül 2021, Çarşamba 12:34 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun gökkuşağı renklerinde köpüklerin nasıl oluştuğunu görmesini ister misiniz? Bu deney sayesinde hem çocuğunuzla renkli ve eğlenceli bir çocuk aktivitesi gerçekleştirmiş olacaksınız hem de çocuğunuzun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi pekişecek.
MALZEMELER
- 4-6 tane küçük plastik bardak
- Bardak sayısı kadar gıda boyası
- Kabartma tozu
- Sirke
- Bardakları içerisine koyabilecek büyüklükte tas-leğen
Gökkuşağı köpükler deneyi nasıl yapılır?
- Bardakları leğenin içerisine dizin.
- İçlerine birer yemek kaşığı kabartma tozu koyun,
- Bardağın ortasına dörder damla gıda boyası damlatın.
- Üzerine 1 yemek kaşığı daha kabartma tozu koyun ama karıştırmayın!
- Daha sonra çocuğunuzdan bardakların üzerine sirke koymasını isteyin ve birlikte oluşan renkli köpükleri inceleyin.