Gökyüzünde çanak antenlerimizi kullanalım

Tıbbi astrolojide hastalık risklerini görüp, hastalığın seyrini ve göstergelerini belirlemek dışında, sağlık sorunlarına esas neden olan ya da tedavide üstünde durulması gereken göstergeyi bulabilmemiz de önemli. Hastalıkta genellikle işlev sorunları ya da kayıpları bedenin diğer bölgelerini de etkiler. Durum öyle bir hal alabilir ki “yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan” anlaşılamayabilir. Harita kalıpları bize odak gezegeni ve altta yatan etkileri gösterir.

Akciğer ve nefes sorunlarına karşı önlem alalım

Merkür aynı zamanda nefes almak ve akciğerlerle de ilgilidir. Bu hafta gerçekleşecek Venüs-Uranüs karşıtlığında Gagrux yıldızı etkili ve sağlık konularında akciğer hastalıkları ile de ilişkilendirilen bir yıldız. Hava elementi eksikliği de oksijenlenme ve nefes sorunlarına işaret ediyor. Merkür’ün mutluluğu bu sorunları yenmemizi kolaylaştıracak gibi, ama bizlerinde gayret göstermesi şartıyla. Camın önüne geçip yapabileceğimiz nefes egzersizleri, yüksek yerlerden manzara seyretmek, üst bedene yönelik kas çalışmaları, zihinsel egzersizler, mizah ve farklı görüşlerle ilgilenme, koordinasyon egzersizleri, konuşma terapileri, esneme egzersizleri çok zaman harcamadan kolaylıkla yapabileceğimiz şeyler arasında sayılabilir. Her şeyden önemlisi, akciğerleri hedef alan salgına karşı tedbirler. Salgını kapmamak ve bulaştırmamak amacıyla alacağımız önlemler hayati görünüyor. Başta Merkür’ün, Venüs ve Uranüs’ün olumlu kullanımlarının tadını çıkarabileceğimiz bir hafta olsun! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...

Zehirlenmelere dikkat

Bu hafta toprakla ve bakır eşyalarla da çok haşır neşir olmaktan kaçınalım. İyi kalaylanmamış bakır kapların zehirlenmeye neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakırın toz-toprak ya da bakır eşyalar yoluyla deriden emilerek zehirlenme yapabileceğini de biliyor muyuz? Evet, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre ülkede her yıl yaklaşık 2 milyon kişi bakır zehirlenmesi geçiriyor ve bakırın deriden emilerek zehirlenmeye neden olduğu gösterilmiş. Üstelik çoğu kişide zehirlenme yalnızca tansiyon yüksekliği ile kendini gösterebiliyor.

Mutlu Merkür haftası

Merkür mutlu zamanlar yaşıyor, hafta başında Neptün ile üçgen açısı, hafta sonuna doğru da Plüton ve Jüpiter ile uyumlu açısı kesinleşecek. Neptün ilham ve esin, Plüton tutku, Jüpiter genişleme ve iyimserlik katıyor Merkür’e. İfadelerimiz güçleniyor, zihnimiz daha odaklı çalışıyor olacak. Merkür serebrotonik etkilidir, beyni aktifleştirir. Olumlu açılarda algısal düzenleyici etkisini görebiliriz. Bu hafta el becerilerimiz, zihinsel yeteneklerimiz her zamankinden daha görünür hale gelebilir. Merkür’ün uyumlu açıları sayesinde gökyüzünde antenimiz olacak bu hafta, hazır çanağımız da varken alıcılarımızı kullanalım.

Çanağın kenarında Venüs-Uranüs karşıtlığı

27 Kasım’da kesinleşecek Venüs- Uranüs karşıtlığının etkilerini hafta başından beri hissetmeye başlayacağız. Venüs kan şekeri metabolizması ile ilişkili olduğundan bu hafta karbonhidratlarda aşırıya kaçarsak daha gergin, daha stresli hissedebiliriz, duygusal sorunlar, çalkantılar yaşayabiliriz. Depresyona eğilimli olabiliriz. Venüs dolaylı olarak E vitamini ile ilişkilendirildiğinden ekmeği tamamen kesmeyi de önermiyoruz, çünkü ekmek önemli bir E vitamini kaynağı.

Uygun beslenme yine önemli

Bakır, iyot Venüs ile magnezyum Uranüs ile ilişkili görülür. Venüs-Uranüs karşıtlığını yaşayacağımız bu hafta bu mineralleri içeren ıspanak, pazı, maydanoz, beyaz ve karalahana, kabak, pırasa, böbrek, ciğer, yumurta, balık ve kabuklu deniz ürünleri, fındık, yer fıstığı, ceviz, badem, baklagiller, aşırıya kaçmamak şartıyla süt ürünleri ve patates ile zenginleştirilmiş beslenmeye önem vermeyi öneriyoruz. Aşırıya kaçmamaya özen gösterelim, çünkü çanak harita tipi eksik hissetmeyi ve boşluk hissini de getirebilir. Hep bir yanımız eksikmiş gibi hissedebilir, boşluğu atıştırmalarla ve yiyeceklerle tamamlamaya çalışabiliriz