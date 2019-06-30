Yüzmek için göle atladı, bir daha geri dönmedi!

Dünyanın en meşhur göllerinden, turistik bir gezi yeri olan Como Gölü'ne arkadaşlarıyla birlikte giden İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından Florijana Ismaili'nin, yüzmek için göle atladığı ve bir daha geri dönmediği belirtildi.

Young Boys takımının kaptanı olan Florijana Ismaili, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gittiği gölden çıkmayınca, arama kurtarma çalışmaları başladı.

Bölgeden gelen raporlar, aramanın henüz sonuçlanmadığını belirtirken, milli futbolcunun kulübü de "Çok üzgünüz ama her şey sonuçlanana kadar da umudumuzu yitirmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.



