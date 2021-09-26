Türkiye Gölet faciası! Oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu

Gölet faciası! Oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu

Türkiye

Gölet faciası! Oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu

Kayseri'de balık tutmak için Zincidere Gölet’ine gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç (30), takılan oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu. Kılıç'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

26 Eylül 2021, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Zincidere Gölet’inde meydana geldi. Balık tutmak için gölete gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç’ın oltasının ağı su içinde takıldı. Bunun üzerine Kılıç, oltayı sudan çıkarmak için gölete girdi. Kılıç, oltayı çıkarmaya çalıştığı sırada suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma, durumu dalgıç ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE ve Turkuaz su altı arama ekipleri gözden kaybolan Kılıç’ın bulunması için çalışma gerçekleştirdi.

Sonuç alamayan ekipler, havanının kararması nedeniyle arama çalışmalarını yarına erteledi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)

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