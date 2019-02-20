Gonca Vuslateri ameliyat oldu

Oyuncu Gonca Vuslateri, kasık fıtığı ameliyatı oldu. Sağlık durumunu Instagram hesabından paylaşan Vuslateri, doktorlarına teşekkür etti

20 Şubat 2019, Çarşamba 12:44
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Gonca Vuslateri ameliyat oldu

Gonca Vuslateri, ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini, kısa sürede ayağa kalkacağını açıkladı.

Vuslateri, şöyle dedi: ''Aniden gelişen şiddetli kasık ağrısı sebebiyle günlerce geçirdiğim kabuslu sancılardan beni kurtaran süper kahramanım Prof. Melih Paksoy'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Bir iki güne ayakta olurum. Merak eden, arayan soran, ziyaretime gelen herkese teşekkür ederim. Her şeyden önce sağlık. Kendinizi ihmal etmeyin. Kasık fıtığı seni hiç özlemeyeceğim.''

GONCA VUSLATERİ'NİN PAYLAŞIMI:

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