Gonca Vuslateri ameliyat oldu

Gonca Vuslateri, ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini, kısa sürede ayağa kalkacağını açıkladı.

Vuslateri, şöyle dedi: ''Aniden gelişen şiddetli kasık ağrısı sebebiyle günlerce geçirdiğim kabuslu sancılardan beni kurtaran süper kahramanım Prof. Melih Paksoy'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Bir iki güne ayakta olurum. Merak eden, arayan soran, ziyaretime gelen herkese teşekkür ederim. Her şeyden önce sağlık. Kendinizi ihmal etmeyin. Kasık fıtığı seni hiç özlemeyeceğim.''

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