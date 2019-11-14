Gonca Vuslateri korkuttu!

Gonca Vuslateri önceki akşam Mall of İstanbul Moi Sahne'de Fırat Tanış'la birlikte "Erkek Arkadaşım Bir Feminist" adlı oyun için sahneye çıktı.

Oyunun yirminci dakikasında fenalaşan Gonca Vuslateri, apar topar kulise alındı. Oyunu erkenden bitirmek zorunda kalan tiyatro ekibi seyirciden özür diledi.

'Yürekten teşekkür ediyorum'

Cihangir'deki evine getirilen Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken; bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden anlayışlı seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış’a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyiyim arayan soran herkese çok teşekkür ederim' dedi. (Hürriyet)

Haberin fotoğrafları için tıklayın Oyuncu Gonca Vuslateri davulcu Mertcan Bilgin ile birlikte

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