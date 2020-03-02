Gonca Vuslateri: Uzun zamandır doğru dürüst aşık olmadım

34 yaşındaki oyuncu, “Hem ilişkilerimde olup bitenler, hem de dünyanın gidişatı beni yıprattı. Dahası annelik hayallerimi azalttı. Zaten uzun zamandır doğru dürüst aşık olamadım” diye konuştu. Gonca Vuslateri şunları söyledi:

10 yıldır gittiğim her ülkeden bebek kıyafetleri alıp topluyordum. Bir gün çocuğum olursa giydirmek umuduyla. Ama geçenlerde hepsini tek tek paketledim ve yeni anne olmuş arkadaşlarıma hediye ettim. Biraz içim burkuldu doğrusu. Her şeyin vakti saati vardır. Vatana millete hayırlı bir evlat isterim.

Sıngle'a 1 hafta rötar

Burcu Kara’dan Öykü Çelik’e kadar birçok isim geçtiğimiz günlerde Bref De Luxe’ün tanıtımındaydı. Gonca Vuslateri davette konuklara mini konser verdi. Şarkıcılığa soyunan oyuncu, “Single ne zaman çıkacak?” sorusuna “Sezen Aksu benim için özel şarkı yazdı. Sayesinde sesimi çok geliştirdim. Single ise düzenlenme sürecinde, 1 hafta gecikmeyle çıkacak” yanıtını verdi.

***Şarkıcılığa soyunan Gonca Vuslateri davetlerde sahneye çıkıyor.

Halil Kalmuk/ POSTA

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