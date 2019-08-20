Gönen'de torun dehşeti! Ninesini ve dedesini bıçakladı

Gönen'de torun dehşeti! Ninesini ve dedesini bıçakladı Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı