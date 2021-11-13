Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı’nın yeni bölümü ne zaman?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Berk Atan ile Gülsim Ali’nin başrollerini paylaştığı Gönül Dağı’nın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Çocukluktan bu yana birbirlerine aşık olan Taner ve Dilek'in bu hafta düğünlerinin olması bekleniyordu. TRT’nin yayın akışında Gönül Dağı’nın olmaması, merak uyandırdı.
13 Kasım 2021, Cumartesi 18:01 Son Güncelleme:
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TRT 1’in fenomen yapımlarından Gönül Dağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her hafta cumartesi günleri reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün neden olmadığı da belli oldu. Dizinin yeni bölümü için de tarih açıklandı.
GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?
Başrollerinde Berk Atan ile Gülsim Ali’nin yer aldığı TRT 1'in fenomen yapımlarından Gönül Dağı'nın yeni bölümü 13 Kasım 2021 Cumartesi günü ekrana gelmeyecek. Gönül Dağı'nın yerine Türkiye ile Cebelitarık arasında oynanacak Dünya Kupası Eleme mücadelesi, saat 20:00’de yayınlanacak.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Gönül Dağı’nın 40. yeni bölümü ise 20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanacak.
GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Halime’nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesinin ardından işler iyice karıştı. Bu durum aile bireylerinin de Taner ve Dilek aşkına bakışlarının değişmesine sebep olacaktır. İşlerin çıkmaza girmesiyle birlikte Gülsüm Öğretmen olaya müdahale ederek, ve Dilek ile beraber kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin darmaduman olmasının arkasından Dilek ile Taner aşkını bekleyen son ne olacak?
Döndü ile Muammer’in gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan, bunun doğruluğunu araştırmaya koyulur. Bunun ardından Kenan gerçeklere ulaşabilecek mi?
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI
Gülsim Ali: Dilek
Berk Atan: Taner
Ferdi Sancar: Sefer
Ecem Özkaya: Zahide
Erdal Cindoruk: Hüseyin
Ali Düşenkalkar: Muammer
Feyza Işık: Döndü
Gülhan Tekin: Günşıl
Hazal Çağlar: Asuman
Ege Aydan: Başkan
Cihat Süvarioğlu: Ramazan
Eser Eyüboğlu: Selami
Nazlı Pınar Kaya: Cemile
Semih Ertürk: Veysel
Yavuz Sepetçi: Ciritci Abdullah
Şebnem Dilligil: Halime
Hüseyin Sevimli: Kahveci Rıfat
Nuri Gökaşan: Musa
Zümre Meğreli: Hemşire Elif
Çiğdem Aygün: Keriman
Utku Ateş: Serdar
Ruhi Sarı: Fikret
Ulviye Karaca: Gülsüm Öğretmen
Şükrü Veysel Alankaya: Günay
Onur Gökmen: Artist Ahmet