Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı’nın yeni bölümü ne zaman?

TRT 1’in fenomen yapımlarından Gönül Dağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her hafta cumartesi günleri reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün neden olmadığı da belli oldu. Dizinin yeni bölümü için de tarih açıklandı.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Başrollerinde Berk Atan ile Gülsim Ali’nin yer aldığı TRT 1'in fenomen yapımlarından Gönül Dağı'nın yeni bölümü 13 Kasım 2021 Cumartesi günü ekrana gelmeyecek. Gönül Dağı'nın yerine Türkiye ile Cebelitarık arasında oynanacak Dünya Kupası Eleme mücadelesi, saat 20:00’de yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gönül Dağı’nın 40. yeni bölümü ise 20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halime’nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesinin ardından işler iyice karıştı. Bu durum aile bireylerinin de Taner ve Dilek aşkına bakışlarının değişmesine sebep olacaktır. İşlerin çıkmaza girmesiyle birlikte Gülsüm Öğretmen olaya müdahale ederek, ve Dilek ile beraber kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin darmaduman olmasının arkasından Dilek ile Taner aşkını bekleyen son ne olacak?

Döndü ile Muammer’in gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan, bunun doğruluğunu araştırmaya koyulur. Bunun ardından Kenan gerçeklere ulaşabilecek mi?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Gülsim Ali: Dilek

Berk Atan: Taner

Ferdi Sancar: Sefer

Ecem Özkaya: Zahide

Erdal Cindoruk: Hüseyin

Ali Düşenkalkar: Muammer

Feyza Işık: Döndü

Gülhan Tekin: Günşıl

Hazal Çağlar: Asuman

Ege Aydan: Başkan

Cihat Süvarioğlu: Ramazan

Eser Eyüboğlu: Selami

Nazlı Pınar Kaya: Cemile

Semih Ertürk: Veysel

Yavuz Sepetçi: Ciritci Abdullah

Şebnem Dilligil: Halime

Hüseyin Sevimli: Kahveci Rıfat

Nuri Gökaşan: Musa

Zümre Meğreli: Hemşire Elif

Çiğdem Aygün: Keriman

Utku Ateş: Serdar

Ruhi Sarı: Fikret

Ulviye Karaca: Gülsüm Öğretmen

Şükrü Veysel Alankaya: Günay

Onur Gökmen: Artist Ahmet