Gönül Yazar canlı yayında aşkını itiraf etti

82 yaşındaki usta şarkıcı Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Programda samimi açıklamalar yapan Gönül Yazar, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söyledi.

'BANA ON YAŞINDAYKEN AŞIK OLMUŞ'

Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi.

'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ'

Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.