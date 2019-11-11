Gonzalez ve Luke Bracey, sokakta aşka geldi

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ve Avustralyalı aktör Luke Bracey bir süredir birlikte.

Ara ara ayrıldıkları yönünde haberler çıkan çift, Los Angeles'ta bir öğle yemeği çıkışı görüntülendi.

Muhabbet kuşları, arabalarını beklerken öpüşmeyi ihmal etmedi.

Çift, şubat ayında aşklarını doğrulamıştı ancak bir süre sonra ayrılmıştı.

Cristiano Ronaldo ile görüntülenmişti

Eiza Gonzalez 2016 yılında futbolcu Cristiano Ronaldo ile görüntülenmişti.

Havuz başında bir hayli samimi görüntüler veren ikilinin keyfi gayet yerindeydi.

Romantik başarısızlık

Eiza’nın hiçbir ilişkisi yolunda gitmedi. Şanssız güzel, Maluma, Cristiano Ronaldo, Pepe Díaz veya Josh Duhamel gibi ünlülerle yaşadığı romantik başarısızlıklarla gündeme gelmişti.



