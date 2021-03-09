Google, Afrikalı kadınlara 25 milyon dolar destek sağlayacak
Google Nijerya Direktörü Ehimuan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Afrika'daki kadınları ekonomik olarak güçlendirmenin her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.
09 Mart 2021, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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Google Nijerya Direktörü Juliet Ehimuan, Google'ın yeni Küresel Etki Mücadelesi (GIC) programı kapsamında Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini belirtti.
Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik GIC'nin statükoyu değiştirmeye odaklandığının altını çizen Ehimuan, gelir kayıplarının ve eğitim eksikliğinin sadece Kovid-19'un yan etkileri olmadığını, kadınların yıllarca kaydettiği ekonomik ilerlemeleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
Ehimuan, kadınların toplumda önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Kadınların potansiyellerini güce dönüştürmek için gerekli araçlara, kaynaklara ve fırsatlara sahip olduklarında, bu sadece bireysel yaşamlarının gidişatını değiştirmez, aynı zamanda tüm toplulukları güçlendirir." diye konuştu.
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