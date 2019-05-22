Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca "haber" kategorisini etkilediği duyuruldu

22 Mayıs 2019, Çarşamba 19:02
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Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

Google´dan yapılan açıklamada mühendislerin konu ile ilgili çalışmalara başladıkları belirtildi.

Google Webmasters, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı arama sonuçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz" denildi.

DHA

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