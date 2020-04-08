Yeni sürüm 81.0.4044.92 ve Web NFC API desteği de dahil olmak üzere bazı önemli iyileştirmeler içeriyor. Bu da web uygulamalarının yerleşik NFC'yi kullanabileceği anlamına geliyor.

Başka bir deyişle, cihazınızda bir NFC varsa, web uygulamaları veri aktarımı veya diğer uygulamalar için Google Chrome üzerinden kullanabilir.

Google, bu sürümle toplam 32 güvenlik açığını çözdüğünü ve şirketin kusurları bildiren araştırmacılara bir kez daha binlerce dolar ödediğini söyledi.

Yüksek önem derecesine sahip olarak işaretlenmiş üç güvenlik açığı bulunuyordu. Bunlardan biri uzantılarda, biri ses tarafında ve diğeri WebSQL'de okuma hatası olarak bildirildi.

Chrome 81, 82 sürümünü tamamen atlamayı planlayan Google'ın corona virüs pandemi sırasında planlanan güncellemesinin bir parçası olarak gelen ilk yeni sürümü.

Şirket , salgının ardından 82 sürümünü tamamen atlayacak ve direkt 83 sürümüne geçecek.

Microsoft dahil olmak üzere diğer Chromium tabanlı tarayıcı geliştiricileri de bu programla uyumlu. Microsoft Edge'in yeni ve kararlı bir versiyonunun kısa süre sonra gelmesi bekleniyor.



