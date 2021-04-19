Bilim & Teknoloji Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak daha kolay hala gelecek

Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak daha kolay hala gelecek

Bilim & Teknoloji

Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak daha kolay hala gelecek

Google, Chrome’a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Canary sürümüne eklenen özellik kapatılan sekmeleri geri getirmeyi kolaylaştıracak.

19 Nisan 2021, Pazartesi 08:20 Son Güncelleme:
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Google Chrome’a gelecek yeni özellik yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri geri getirmenizi kolaylaştıracak.

Halihazırda Windows kullanıcıları için CTRL + Shift+ T tuşlarına basmak kapatılan sekmelerin tekrar kısa süre içinde açılmasına sağlıyor. MacBook kullanıcıları da Command+ Shift+ T tuş kombinasyonunu uygulayabilir.

Son Google Chrome Canary sürümü bu işlevi daha pratik ve işlevsel hale getirecek. Tarayıcı başlık çubuğuna eklenen aşağı yönlü üçgen simgesine tıklanarak istenen son kapatılan sekme geri getirilebiliyor.

Yeni özelliğin gelecek Chrome güncellemesinde tanıtılması bekleniyor. Bu özellik halihazırda Chrome Canary 91 ve 92 sürümlerinde mevcut olarak sunuluyor.

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