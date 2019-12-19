Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. YouTube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasına bazı kullanıcılar erişemezken bazıları da büyük bir yavaşlık yaşadı.

Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği iddia ediliyor.

Yaşanan problemin yerel saat ile 11.50 itibariyle normale dönmeye başladığı belirtildi.

Google'dan açıklama

Google açıklaması şu şekilde;

“Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, söz konusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız. ”

İlk resmi açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sayan'ın açıklaması şöyle:

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.