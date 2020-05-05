Google Drive Face ID ve Touch ID desteğine kavuştu

iOS ve iPadOS için Google Drive’a yeni Gizlilik Ekranı özelliği geldi. Bu özellikle uygulamayı açmaya çalıştığında Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması isteniyor. Bu sayede kullanıcıların önemli belgeleri ve hassas kişisel dosyaları koruma altına alınacak.

Uygulamayı App Store üstünden güncelledikten sonra, ayarlar menüsünden gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor. Parmak izi okuyucu ya da Face ID'nin aktif olduğu iPhone ve iPad'lerde kullanıcıya dört farklı seçenek sunuluyor. Bu seçenekler; Hemen, 10 saniye sonra, 1 dakika sonra ve 10 dakika sonra. Hemen’i etkinleştirmeniz dahilinde başka bir uygulamaya geçip Drive’a geri döndüğünüzdeyse Face ID ve Touch ID ekranı açılacak.



