Google Duo, Chrome’a grup video görüşmeleri getiriyor

Google, Duo için web grup video görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda Chrome'da ön izleme olarak sunulacağını açıkladı. Android, iOS ve web için grup video görüşmelerindeki limit katılımcı sayısı ise 32 olacak. Google ayrıca Duo'ya aile modu ve görüşmelerinizi renklendirebileceğiniz yeni efektler, maskeler ve karalama özellikleri getirdi.

Duo, aile modundayken sessize alma ve kapatma tuşlarını gizliyor, bu sayede çağrıyı sessize almadan veya kapatmadan ekrana rahatça çizim yapma imkanına erişiliyor. Aile modu, Google hesabınızla Duo’ya giriş yaptığınız zaman etkin hale geliyor.

Snapchat tarzında maskeler ve efektler Android veya iOS’te gerçekleştirilen bire bir görüşmelerde kullanılacak.