Google Duo sesli ve görüntülü mesajlar için alt yazı desteği sunacak
Google Duo, kullanıcılarının gürültülü ortamlarda kendilerine gönderilen sesli ve görüntülü mesajları daha kolay anlamaları için gönderilen sesli ve görüntülü mesajlar için alt yazı desteği sunacak. Yeni özellik, duyma engelliler veya duyma zorluğu yaşayanların hayatını kolaylaştırabilir. Onur Binay/posta.com.tr
20 Ağustos 2020, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
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Google, Duo’da sesli ve görüntülü mesajlar için alt yazılar özelliğini devreye soktu. Bu destek canlı görüşmeler için geçerli olmayacak.
Kişisel veri gizliliği alanında sesin alt yazı oluşturmak adına Google’a gönderildiği ancak sunucularda saklanmadığı belirtildi. Özellik aktif olduğunda ekranın alt kısmındaki çağrı butonunun hemen üzerinde alt yazılar gösteriliyor.
https://twitter.com/madebygoogle/status/1296175585929003008
Bu özellik, Pixel cihazlardaki Canlı Alt yazı özelliğiyle aynı değil. Canlı Alt yazı özelliği, Pixel cihazlarda sesli tüm medya içerikleri için ekran üzerinde alt yazı gösteriyor. Buna ek olarak, görüşmelerin yazılı metnini çıkarabiliyor.
Google Duo için alt yazı özelliği uygulamanın yüklü olduğu tüm cihazlarınızda kullanabilirsiniz.
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