Google, Duo’da sesli ve görüntülü mesajlar için alt yazılar özelliğini devreye soktu. Bu destek canlı görüşmeler için geçerli olmayacak.

Kişisel veri gizliliği alanında sesin alt yazı oluşturmak adına Google’a gönderildiği ancak sunucularda saklanmadığı belirtildi. Özellik aktif olduğunda ekranın alt kısmındaki çağrı butonunun hemen üzerinde alt yazılar gösteriliyor.









Bu özellik, Pixel cihazlardaki Canlı Alt yazı özelliğiyle aynı değil. Canlı Alt yazı özelliği, Pixel cihazlarda sesli tüm medya içerikleri için ekran üzerinde alt yazı gösteriyor. Buna ek olarak, görüşmelerin yazılı metnini çıkarabiliyor.

Google Duo için alt yazı özelliği uygulamanın yüklü olduğu tüm cihazlarınızda kullanabilirsiniz.



