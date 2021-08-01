Bilim & Teknoloji Google, eski Android sürümleri için desteğini kesiyor

Google, eski Android sürümleri için desteğini kesiyor

Bilim & Teknoloji

Google, eski Android sürümleri için desteğini kesiyor

Google, Android 2.3.7 (Gingerbread) ve altındaki sürüme sahip kişiler için e-posta göndermeye başladı. Bu Android sistemine sahip kullanıcılar, Eylül sonundan itibaren Google hesaplarına giriş yapamayacak.

01 Ağustos 2021, Pazar 11:23 Son Güncelleme:
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Google, artık eski Android sürümlerini kullanan cihazlar üzerinden Gmail gibi uygulamalara giriş yapılamayacağını duyurdu. Bunlar, 2.3.7 (Gingerbread) ve daha öncekileri sürümler.

Android 2.3.7 ve altındaki versiyonları kullanan kullanıcılar, 27 Eylül itibariyle Google uygulamalarında giriş yapma sorunuyla karşı karşılaşacak ve bu sebeple söz konusu hizmetlerden mahrum kalacak.

Giriş yapılmak istendiğinde kullanıcı adı ve şifre hatalarıyla karşılaşılabileceği söyleniyor. Uygulama deneyimini sunmayacak olsa da Android sürümlerinden birini kullanıyorsanız ve Gmail gibi servislere ulaşmanız gerekiyorsa tarayıcı üzerinden hesabınıza giriş yapabileceksiniz.

Android 4.1 (Jelly Bean) de, Google Play Hizmetleri desteğini önümüzdeki ay kaybedecek.

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