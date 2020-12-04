Google, bundan yaklaşık 10 yıl önce, "Google Fiber" isimli bir proje başlattı. Bu proje, ilk etapta kısıtlı bir kullanıcı kitlesine yüksek hızlı fiber internet sunmayı amaçlıyordu. Kullanıcılara sunulacak internet hızı gigabit seviyelerindeydi. Şimdiyse bu projeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google Fiber, 2 gigabit internet hızı sunmaya başlayacağını açıkladı.

Google'ın günlük kullanıcılara sunmayı planladığı 2 gigabit internet, ABD'nin Nashville ve Huntsville kentlerindeki kullanıcılara sunulacak. Ancak bu internet hizmetinin şehirlerin tümünde mi kullanılabileceği yoksa birkaç mahalleyle mi sınırlı olacağı şu an bilinmiyor. Google'ın açıklamalarına göre bu interneti kullanacak tüketicilere Wi-Fi 6 özellikli bir modem ve internet bağlantısının, evin her yerinde aynı kalitede olmasını sağlayacak ekipmanlar sunulacak.

2 gigabit internetin tüketiciye maliyeti

Google tarafından yapılan açıklamaYa göre; yüksek hızlı internetin fiyatı, vergisiz haliyle 100 dolar (yaklaşık 780 TL) olacak. Bu fiyata modem ve diğer ekipmanlar dahil. Ancak Google daha önce 1 gibabit internet hızını yine aynı koşullarda 70 dolara (yaklaşık 550 TL) satmıştı. Yani kullanıcılar, iki kat internet hızı alırken, iki kat ödeme yapmamış olacak.

Google, yeni internet hizmetiyle ilgili çalışmalara başladı. Şu an Nashville ile Huntsville'de yaşayan kullanıcılardan talep topluyor. Bu talepleri değerlendirecek olan Google, planları doğrultusunda 2 gigabit internet hizmetini ulaştıracak. İki kentte test edilecek hizmet, bir sorun yaşanmadığı takdirde piyasaya sürülecek ve milyonlarca tüketici, Google Fiber'i kullanmaya başlayacak.

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