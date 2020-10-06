Google G Suite bundan böyle Google Workspace olacak

İşletmelere yönelik çevrim içi üretkenlik ve ortak çalışma araçları sunan G Suite, bundan böyle yoluna Google Workspace olarak devam edecek. Şirket buna ek fiyat politikasında da değişikliğe gidiyor. Şirket, Business Plus adı altında daha fazla cihaz yönetimi özelliği barındıran bir paket daha sunuyor.

Google Workspace; Gmail, Dokümanlar, Meet, E-Tablolar ve Takvim başta olmak üzere G Suite ile sunulan hizmetlerin tamamını içeriyor

Google Workspace’le birlikte sunulan yeni özelliklerden biri, ortak çalışılan belge üzerinde sohbet penceresi açılabilmesi. Google Dokümanlar’da ise kullanıcılar birbirlerinin imleçlerini takip etmek veya bir sohbet penceresi açmak yerine belgede aktif olan herkesin katılabileceği bir video görüşme başlatabilecek.

Google Workspace ile sunulan üç büyük gelişme şu şekilde:

Ekiplerin daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasına, ön saflardaki çalışanların bağlantıda kalmasına ve işletmelerin yeni dijital müşteri deneyimlerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni, derinlemesine entegre bir kullanıcı deneyimi.

Yeni marka kimliği ile ürünler birbirleriyle daha etkili entegre olacak. Kullanıcılar ise ortak çalışma noktasında hiç olmadığı kadar rahat edecek.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler sunmanın yeni yolları.

Bunlara ek Workspace uygulamalarında çalışılan dokümana yerleştirilmiş diğer belgelerin küçük ön izlemelerini görmek mümkün olacak. Google, bir kişiden “@” işaretiyle bahsedilince ortaya çıkan “Smart Chip” isimli kişi kartlarının kullanım alanını da genişletecek.



