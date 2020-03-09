Google Haritalar artık restoranların popüler yemeklerini gösteriyor

Google, her yıl düzenli olarak "I/O" etkinliklerini düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında yeni hizmetlerini duyuran şirket, I/O 2019 kapsamında "Google Lens" olarak bilinen hizmetinin yeni bir özelliğini duyurmuştu. Bu özellik, fiziksel bir restoran menüsünü analiz edip ve popüler yemekleri işaretleyebiliyordu. Bu özellik şimdi de Google Haritalar'a entegre edildi.

Google Haritalar’a restoran sahipleri ya da tüketiciler restoranların menülerini ekleyebiliyorlardı. Ancak artık yeni özellikle birlikte daha interaktif bir durum ortaya çıkacak. Kullanıcılar, Google Haritalar üzerinden ulaşabildikleri restoran menülerinde bulunan popüler yemekleri turuncu renkle çizilmiş bir biçimde görecekler.

Google Haritalar’ın Android uygulamasına eklenen yeni özellikle kullanıcılar, görüntüledikleri restoranda ‘’Yemekleri Keşfet’’ yazan bir bölüm görecekler Söz konusu bölüme tıklanıldığında ise yeni bir sayfaya yönlendirilecekler. Yönlendirilen yeni sayfada ise kullanıcılar restoranla alakalı ön bilgi ve detay alabilecekler.

Yeni özelliğin, üçüncü parti yemek ve restoran uygulamalarını sık sık kullanan insanlar ve turistler için oldukça yararlı olacağı düşünülüyor. Şimdilik Android için sunulan güncellemenin iOS’a ne zaman geleceği belli değil.



