Google Haritalar’ın verdiği komutlara uyunca nehre uçtu

Onur Binay/posta.com.tr

Google Haritalar, yalnızca sürüş sırasında değil, yürürken de belirli bir varış yerinin nasıl bulunacağı konusunda doğru talimatlar sağlayabileceği için süper yararlı bir teknoloji. Ancak doğru kullanmazsanız, bu şanssız adam gibi donmuş bir nehre düşebilirsiniz.

Kimliği açıklanmayan bir adam, gecenin ortasında Mississippi Nehri üzerindeki buza düştü. Yerel itfaiye ekibi, çalışanların sabah saat 3 civarında bir çağrıya cevap verdiğini ve nehri geçmeye çalışan bir adamın suya düştüğünü söyledi.

Görünüşe göre, adam sadece oteline geri dönmeye çalışıyordu ve şehir bilmediği ve adresi bulmak için Google Haritalar'ı kullandı. Sadece Google Haritalar'ın nehri geçmesini söylediğini belirtti.

Haritalar, bu nehrin üzerinden yürüyerek geçebileceğini gösteriyordu ve adam da nehrin yürüyecek kadar donmuş olduğunu düşünerek bu talimatı yerine getirmişti. Ancak olayın sonu, hiportermiyle sonuçlandı.

Rotada, Mississippi Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan "Taş Kemer Köprüsü" bulunuyordu. İsmi açıklanmayan adam, çok büyük bir ihtimalle bu rotayı yanlış anlayıp, köprü yerine nehrin üzerinde yürümeye çalışmıştı.







