Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden corona virüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu. Google, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada corona virüs salgınına ait vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler bulunuyor.

İHA