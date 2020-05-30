Bilim & Teknoloji Sonunda Google, KKTC'yi tanıdı

Sonunda Google, KKTC'yi tanıdı

Bilim & Teknoloji

Sonunda Google, KKTC'yi tanıdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni corona virüs verilerini gösterdiği haritaya dahil etti.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 02:23 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden corona virüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu. Google, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada corona virüs salgınına ait vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler bulunuyor.

İHA

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