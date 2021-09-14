Bilim & Teknoloji Google, kullanıcı verilerini Hong Kong hükümetiyle paylaştı

Google, kullanıcı verilerini Hong Kong hükümetiyle paylaştı

Bilim & Teknoloji

Google, kullanıcı verilerini Hong Kong hükümetiyle paylaştı

Google’ın, Hong Kong hükümetinin talepleri doğrultusunda bazı kullanıcılarının verilerini paylaştığı tespit edildi.

14 Eylül 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl, kullanıcı verilerinin ülkeler tarafından istenmesi gibi taleplere karşılık vermeyi bırakacağını söyleyen Google'ın, Hong Kong hükümetiyle bazı kullanıcı verilerini paylaştığı ortaya çıktı.

Google'dan yapılan açıklamada, Hong Kong hükümetinin veri taleplerine “yaşama yönelik güvenilir bir tehdit” içerdiği için karşılık verildiğini, ancak tüm taleplerin diplomatik prosedürlerle sunulması gerektiğini söyledi.

Hong Kong Free Press’in (HKFP) yayınladığı habere göre Google, 2020 yılında Hong Kong hükümetine bazı kullanıcı verilerini aktardı. Şirket, Hong Kong hükümetinden aldığı 43 talepten 3'üne yanıt olarak veriler gönderdi.

Google’ın HKFP’ye sunduğu bildiriye göre, hükümetin taleplerinden ikisi insan kaçakçılığı soruşturması, diğeri ise birinin hayatına yönelik bir acil durum ifşasıydı.

Google, sunulan verilerin hiçbirinin kullanıcıların içerik bilgilerini içermediğini ve verilerin şirketin küresel politikasına göre işlendiğini belirtti.

HKFP’nin mayıs ayında yayınladığı başka bir habere göre, güvenlik yasasından önce teknoloji şirketleri, Hong Kong hükümetinin yüzlerce veri talebini karşılıksız bırakmadı.

Apple, Facebook ve Microsoft gibi diğer ABD teknoloji firmaları, yeni yasayı gözden geçirdikten sonra Hong Kong hükümetinden gelen kullanıcı verilerine yönelik talepleri karşılamayı sonlandırdı.

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