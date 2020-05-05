Google Meet ücretsiz sürümü Gmail kullanıcılarına sunulmaya başlandı

Google geçtiğimiz hafta Meet’i, bir Google hesabı olan herkes için ücretsiz hale getireceğini söylemişti. Aynı zamanda en fazla 100 kişiye de herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan görüşme imkanı sunacağını belirtmişti.

Sınırsız kullanıma açık kalmakla birlikte görüşmeler 60 dakika ile sınırlanacak. Ayrıca planlanan görüşmelere davetli kişilerin dışındaki kişilerin yöneticinin izni dışında katılamadığı Google Meet bu yönüyle de Zoom’a güzel bir alternatif oldu.

Şimdiyse bazı kullanıcılar Gmail kullanıcı arayüzünde, sol taraftaki kenar çubuğunda Meet’i başlatmak için bir bağlantı görmeye başladı.

Microsoft geçen hafta içinde düzenlediği finans raporu telekonferans görüşmesinde, Teams uygulamasının 75 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Google’a göre Meet’e de her gün 3 milyon yeni kullanıcı katılıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde 100 milyon günlük Meet toplantı katılımcı sayısını geçtiğini açıklamıştı.

Google video konferans platformu Meet’i ücretsiz olsa da kullanmak için bir Google hesabına ihtiyacınız da var.