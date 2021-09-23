Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi, teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için destek sağlayarak Türkiye’nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen 'Google Oyun ve Uygulama Akademisi' projesi için güçlerini birleştirdi.

Proje ile Türkiye’de değişen işgücü piyasasında talep gören ve hızla büyüyen teknoloji sektöründe gençlerin istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin onlara kazandırılması hedefleniyor.

“Google Oyun ve Uygulama Akademisi”, TEKNOFEST 2021 kapsamında Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi’nin yanı sıra projeyi destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen bir panel ile kamuoyuna tanıtıldı.

“Google Oyun ve Uygulama Akademisi” ile online olarak erişilebilen eğitimler ve kariyer programları sayesinde bursiyerlere Türkiye’nin her yerinden ve her zaman katılarak öğrenmeye devam fırsatı sağlanması amaçlanıyor.

Ücretsiz ve 18-29 yaş aralığındaki herkesin başvurusuna açık olan program kapsamında, geçmişte teknoloji sektörüne ilişkin herhangi eğitim veya deneyim ön koşulu aranmaksızın oyun ve uygulama yazılımı alanında 7 aylık yoğun bir eğitim sunuluyor.

Söz konusu süre içerisinde bursiyerlere teknoloji sektöründe ihtiyaç duyacakları ve kendi kariyerlerini oluşturacak becerileri kazandırmaya yönelik teknik (Flutter Uygulama Geliştirme, Unity Oyun Geliştirme) ve işletme (Teknoloji Girişimciliği, Hukuk, Finans, İnsan Kaynakları) alanındaki kariyer odaklı eğitimlerin yanı sıra yetkinliği uluslararası olarak kabul gören ve ilk kez Türkçe olarak sunulacak Coursera’da yer alan Google Proje Yönetimi Programı’ndan sertifika sahibi olma fırsatı verilecek.