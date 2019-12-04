Google Play 2019 ödülleri belli oldu

Her yıl sonunda Google Play mağazasının halk oylaması ile belirlediği 'en iyiler' anketi sonuçlandı. Bu listede, kullanıcı oylarıyla 2019 yılının en iyi oyunu ve uygulaması yanında, editörlerin seçtiği en iyi yapımlar da listeleniyor.

Google Play ülke mağazalarına göre değişen aday listesinde Türkiye'den 'Oyna Kazan', en iyi uygulama seçildi. 'Call of Duty: Mobile' ise 2019 yılının kullanıcı oylarıyla seçilen en iyi oyunu oldu.

Editörler tarafından seçilen yılın en iyi uygulaması ise 'Ablo' ise, bir sosyal ağ uygulaması. Ablo, sohbet esnasında metinleri dilinize çeviren, görüntülü görüşme esnasında ise dilinizde altyazılar ekleyen işlevsel bir uygulama. Ablo daha çok farklı ülkeler ve kültürler keşfetmeyi sevenleri hedefliyor. Google ayrıca yüksek oy alan belirli uygulamaları da tavsiye niteliğinde listeliyor.

2019 yılının editörler tarafından seçilen en iyi oyunu olan Call of Duty: Mobile dışında, listede Chuchel ve Ailment gibi oyunlar da tavsiye edildi.