Google Play Müzik artık yolun sonuna geldi

Mashable’da yer alan habere göre Google uygulama için yolun sonunun geldiğini açıkladı ve kullanıcılarının arşivlerini YouTube Music'e transfer etmeleri için bir kılavuz yayınladı.

Taşıma sürecini başlatabilmeniz için öncelikle YouTube Music uygulamasını Android ya da iOS cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı hala indirmediyseniz Google Play Müzik sizi yeni geçiş aracı konusunda uyarıyor ve YouTube Music'i indirmeye yöneltiyor. Uygulamanın içindeyken sizi tüm Google Play Müzik kütüphanenizi taşımaya yönlendirme seçeneği olan bir başlık karşılıyor. Bu seçenekle birlikte işleminize başlayabiliyorsunuz.

Bu geçiş aracıyla birlikte kütüphanenizdeki tüm şarkı ve albümlerin yanı sıra kendi çalma listelerinizi de transfer edebiliyorsunuz. Google Play üzerinden aldığınız ya da kendi müzik kütüphanenizden yüklediğiniz herhangi bir dosyayı da aynı şekilde taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Google Play Müzik'in sunduğu düzenlenmiş istasyonların çoğunu da taşıyabileceksiniz.

Yeni geçiş aracının yayınlanmasıyla birlikte Google Play Müzik'in bu sene içerisinde yayından kalkacağı doğrulanmış oldu Bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor. Google yakın zamanda 20 milyon kullanıcının YouTube Music ya da YouTube Premium'a kaydolduğunu açıklamıştı.



