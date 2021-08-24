Google, bundan böyle uygulama için tek bir puan vermek yerine puanı cihazlara göre özelleştirecek. Buna ek olarak, puanlar cihazın kayıtlı olduğu ülke için de ayrı olacak.

Bu değişiklik kullanıcılar için de faydalı olabilir. Çünkü uygulamaların işlevleri yerel yasalar doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor. Buna ek olarak, Android’in parçalı yapısı da uygulama işlevlerini etkileyebiliyor.

Google ülkelere özel puanlama sistemini kasım ayı itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyor. Cihaz formatına göre özel puanlama ise 2022’de devreye girecek. Tabletler, katlanabilir cihazlar, Chrome OS, Wear OS ve Android Auto için farklı puanlamalar kullanılacak.



