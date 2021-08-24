Google Play Store, uygulama puanlarını ülke ve cihazlara göre özelleştirecek
Google Play Store, uygulamalara verilen puanları hesaplama ve gösterme yöntemlerini özelleştireceğini açıkladı. Şirket bu sayede puanları hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha anlamlı hale getirecek.
24 Ağustos 2021, Salı 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Google, bundan böyle uygulama için tek bir puan vermek yerine puanı cihazlara göre özelleştirecek. Buna ek olarak, puanlar cihazın kayıtlı olduğu ülke için de ayrı olacak.
Bu değişiklik kullanıcılar için de faydalı olabilir. Çünkü uygulamaların işlevleri yerel yasalar doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor. Buna ek olarak, Android’in parçalı yapısı da uygulama işlevlerini etkileyebiliyor.
Google ülkelere özel puanlama sistemini kasım ayı itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyor. Cihaz formatına göre özel puanlama ise 2022’de devreye girecek. Tabletler, katlanabilir cihazlar, Chrome OS, Wear OS ve Android Auto için farklı puanlamalar kullanılacak.
BUNLARI DA OKUYUN