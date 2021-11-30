Google Play Store'da 2021'in en iyileri belli oldu
Google Play Store'da bu sene en çok tercih edilen uygulama ve oyunlar belli oldu. Oyunların da ayrı bir sınıf olarak sıralandığı listede Paramount, Disney’in geçen sene kazanmış olduğu ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülünü kazandı. 2021 yılının en iyi uygulaması bir meditasyon uygulaması olurken, Pokemon oyunlarından biri yılın en iyi oyunu oldu.
30 Kasım 2021, Salı 10:14 Son Güncelleme:
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Android dünyasının uygulama marketi Google Play Store için 2021’in en iyi uygulamaları ve oyunları açıklandı. ABD sonuçlarına göre ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülü, yayın platformu uygulaması Paramount’a gitti. Meditasyon uygulaması Balance uygulamaların birincisi olurken Pokemon UNITE, oyunlarda ilk sıraya yerleşti.
2021’de Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulamalar:
Her Daim En İyi Olanlar
Empathy
Mentor Spaces
Speechify
Günlük İhtiyaç Sayılanlar
Blossom
PhotoRoom
Rabit
En Eğlenceli
Clubhouse
Noobly
Whatifi
En İyi Saklı Cevher
Laughscape
Moonbeam
Moonly
Kişisel Gelişim İçin En İyiler
Balance
Clementine
Uptime
2021’de Google’ Play’de en çok tercih edilen oyunlar:
En İyi Rekabetçi
League of Legends: Wild Rift
MARVEL Future Revolution
Pokemon UNITE
Rogue Land
Suspects: Mystery Mansion
En İyi ‘Ezber Bozan’
Inked
JanKenUP!
Knights of San Francisco
Overboard!
Tears of Themis
En İyi Bağımsız
7 Billion Humans
Bird Alone
Donut Country
My Friend Pedro: Ripe for Revenge
Puzzling Peaks EXE
En İyi Çerez
Cats in Time
Crash Bandicoot: On the Run!
Disney POP TOWN
Switchcraft -Towers
Tablet İçin En İyiler
Chicken Police — Paint it RED!
League of Legends: Wild Rift
My Friend Pedro: Ripe for Revenge
Overboard!
The Procession to Calvary