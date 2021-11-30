Android dünyasının uygulama marketi Google Play Store için 2021’in en iyi uygulamaları ve oyunları açıklandı. ABD sonuçlarına göre ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülü, yayın platformu uygulaması Paramount’a gitti. Meditasyon uygulaması Balance uygulamaların birincisi olurken Pokemon UNITE, oyunlarda ilk sıraya yerleşti.

2021’de Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulamalar:

Her Daim En İyi Olanlar

Empathy

Mentor Spaces

Speechify

Günlük İhtiyaç Sayılanlar

Blossom

PhotoRoom

Rabit

En Eğlenceli

Clubhouse

Noobly

Whatifi

En İyi Saklı Cevher

Laughscape

Moonbeam

Moonly

Kişisel Gelişim İçin En İyiler

Balance

Clementine

Uptime

2021’de Google’ Play’de en çok tercih edilen oyunlar:

En İyi Rekabetçi

League of Legends: Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokemon UNITE

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

En İyi ‘Ezber Bozan’

Inked

JanKenUP!

Knights of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

En İyi Bağımsız

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut Country

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks EXE

En İyi Çerez

Cats in Time

Crash Bandicoot: On the Run!

Disney POP TOWN

Switchcraft -Towers

Tablet İçin En İyiler

Chicken Police — Paint it RED!

League of Legends: Wild Rift

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Overboard!

The Procession to Calvary