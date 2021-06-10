Google Play Store'daki yeni görünümle birlikte önceden "Uygulamalarım ve Oyunlarım" adına sahip olan kısım "Uygulamaları ve cihazı yönet" adını aldı.

Güncellemeyle, Yüklenen, Kitaplık, Paylaş ve Beta sekmelerinin kaldırılıp yerine, Overview (Genel Bakış) ve Manage (Yönet) sekmeleri yerleştirildi.

Bazı kullanıcılar, Genel Bakış sekmesindeki detayların oldukça kullanışsız olduğunu belirtiyor. Bu detaylar, yüzeysel Play Protect verilerini, kullanılan depolama alanını, yaptığınız yorumları ve değerlendirmeleri ve son olarak uygulama gönderip almanıza yarayan paylaşma bölümünü kapsıyor.

Yeni tasarım, belli bir kesim tarafından beğenilse de kullanıcılar arasında hala tartışma konusu.