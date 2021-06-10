Bilim & Teknoloji Google Play Store'un arayüzündeki değişiklik tepki topladı

Google Play Store'un arayüzündeki değişiklik tepki topladı

Bilim & Teknoloji

Google Play Store'un arayüzündeki değişiklik tepki topladı

Google Play Store'un Uygulamalarım ve Oyunlarım kısmındaki değişiklik, kullanıcılardan tepki topladı. Bazı kullanıcılar yapılan değişikliği gereksiz buldu.

10 Haziran 2021, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Google Play Store'daki yeni görünümle birlikte önceden "Uygulamalarım ve Oyunlarım" adına sahip olan kısım "Uygulamaları ve cihazı yönet" adını aldı.

Güncellemeyle, Yüklenen, Kitaplık, Paylaş ve Beta sekmelerinin kaldırılıp yerine, Overview (Genel Bakış) ve Manage (Yönet) sekmeleri yerleştirildi.

Bazı kullanıcılar, Genel Bakış sekmesindeki detayların oldukça kullanışsız olduğunu belirtiyor. Bu detaylar, yüzeysel Play Protect verilerini, kullanılan depolama alanını, yaptığınız yorumları ve değerlendirmeleri ve son olarak uygulama gönderip almanıza yarayan paylaşma bölümünü kapsıyor.

Yeni tasarım, belli bir kesim tarafından beğenilse de kullanıcılar arasında hala tartışma konusu.

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