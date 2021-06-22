Google sürekli olarak duruyor hatası neden oluyor? Android telefonlar bozuldu mu, ne zaman ve nasıl düzelecek?
Android cihazı olan pek çok kişi bugün Google sürekli olarak duruyor hatası ile karşı karşıya kaldı. Cihazlarda kullanılabilirlik sorununa neden olan Google sürekli olarak duruyor hatası, Samsung, Xiaomi ve diğer Android cihazlarda görülürken, “Android telefonlar bozuldu mu, ne zaman ve nasıl düzelecek?” araması da yoğunluk kazandı.
22 Haziran 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Google sürekli olarak duruyor hatası geçtiğimiz dönemlerde de Android cihazlarda ortaya çıkmış ve Android cihaz kullanıcıları bu sorunu aşmak için çeşitli yöntemler denemişti. Gece saatlerinden itibaren yeniden görülmeye başlanan hata karşısında hem bu sorunu daha önce yaşayanlar, hem de ilk defa karşılaşanlar, “Google sürekli olarak duruyor hatası neden oluyor? Android telefonlar bozuldu mu, ne zaman ve nasıl düzelecek?” araştırması yapmaya başladı…
GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NASIL DÜZELTİLİR?
Google sürekli olarak duruyor hatasını çözmek için öncelikli olarak aşağıdaki verilen yönergeleri adım adım takip edin.
- Önce, cihazınızın ayarlar bölümüne girin, sonrasında uygulamalar, sonrasında ise uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.
- Eğer bu işlem işe yaramazsa bu sefer de aşağıda tarif edilen yöntemi deneyin
- İlk olarak, Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
- Bu işlem ile, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlanır ve sorunların düzelmesine yardımcı olunabilir.
- Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
- Ardından uygulamalar ve bildirimleri açarak, “Tüm uygulamaları göster”'e dokunun.
- Aşağı gidin ve Google Play Store'a tıklayın.
- Depolama Alanı bölümünde “Önbelleği Temizle”'yi seçin.
- Ardından, “Verileri temizle”'ye dokunun.
- Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
- İkinci adım olarak da cihazınızı yeniden başlatın
Play Store'un önbelleği ve verilerinin temizlenmesinin ardından indirme işlemi yine gerçekleştirilemezse, cihazınızı yeniden başlatın.
- Ekrana Menü gelinceye kadar güç düğmesini basılı tutun.
- Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.
- Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.
- Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin
- “Uygulamalar”a gidin
- Google Play Store’u bulun
- Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin
- Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın
- Sonrasında Android telefonunuzu yeniden başlatın
Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.
- Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin
- Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun.
- Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı “Uygulamalar”'ı açın.
- Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
- Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden “Diğer Güncellemeleri kaldır”'a dokunun.
- Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa “Tamam”'a dokunun.
- Google Hesabını Tekrar Ekleyin
- “Ayarlar”ı açın
- “Hesaplar”a girin
- Google’ı seçin
- Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin
- Telefonu yeniden başlatın
- Hesabınızı yeniden ekleyin
- Google Hizmetler
- “Ayarlar”a gidin
- “Uygulamalar”a gidin
- Telefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidin
- Bulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçin
- Google Hizmetlerini bulun
- Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.
- Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın