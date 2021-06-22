Google sürekli olarak duruyor hatası geçtiğimiz dönemlerde de Android cihazlarda ortaya çıkmış ve Android cihaz kullanıcıları bu sorunu aşmak için çeşitli yöntemler denemişti. Gece saatlerinden itibaren yeniden görülmeye başlanan hata karşısında hem bu sorunu daha önce yaşayanlar, hem de ilk defa karşılaşanlar, “Google sürekli olarak duruyor hatası neden oluyor? Android telefonlar bozuldu mu, ne zaman ve nasıl düzelecek?” araştırması yapmaya başladı…

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Google sürekli olarak duruyor hatasını çözmek için öncelikli olarak aşağıdaki verilen yönergeleri adım adım takip edin.

Önce, cihazınızın ayarlar bölümüne girin, sonrasında uygulamalar, sonrasında ise uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Eğer bu işlem işe yaramazsa bu sefer de aşağıda tarif edilen yöntemi deneyin

İlk olarak, Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem ile, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlanır ve sorunların düzelmesine yardımcı olunabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Ardından uygulamalar ve bildirimleri açarak, “Tüm uygulamaları göster”'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a tıklayın.

Depolama Alanı bölümünde “Önbelleği Temizle”'yi seçin.

Ardından, “Verileri temizle”'ye dokunun.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

İkinci adım olarak da cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleği ve verilerinin temizlenmesinin ardından indirme işlemi yine gerçekleştirilemezse, cihazınızı yeniden başlatın.

Ekrana Menü gelinceye kadar güç düğmesini basılı tutun.

Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin

“Uygulamalar”a gidin

Google Play Store’u bulun

Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin

Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın

Sonrasında Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.