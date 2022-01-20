Google, ücretsiz olan G Suite Legacy hizmetini kapatıyor

Google tarafından yapılan açıklamalara göre 2012'den daha önce Google G Suite Legacy müşterisi olan işletme ve okulların, 1 Mayıs 2022'ye kadar kendilerine uygun bir pakete geçiş yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, Google tarafından müdahale gelecek ve hesaplar, kullanıcı profiline uygun bir ücretli pakete otomatik olarak geçirilecek. Bu otomatik geçiş, yalnızca ödeme yöntemi eklenmiş hesaplarda geçerli olacak.

Google, hesabına ödeme yöntemi eklememiş kullanıcılar için de bazı tedbirler aldı. Bu bağlamda eğer bir kullanıcı Google G Suite Legacy profiline ödeme yöntemi eklememişse; hesabının askıya alındığını görecek. Google, müşteriye 1 Temmuz 2022'ye kadar zaman tanıdığını ve bu zamana kadar bir abonelik paketi satın alması gerektiğini söyleyecek. Satın almayı gerçekleştiren kullanıcılar artık Workspace müşterisi olarak yollarına devam edecek.