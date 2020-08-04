Google uygun fiyatlı telefonu Pixel 4a’yı tanıttı

Google Pixel 4a modelinde 5.81 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. Ekran HDR desteği sunarken parmak izi okuyucu cihazın arka kısmında yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5G desteği sunan model 3140mAh kapasiteli bataryayı 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Kamera kısmına gelirse arkada f/1.7 aralığında 12.2MP çözünürlüğünde sensör yer alıyor. OIS ile desteklenen sensör dual pixel teknolojisi ile otomatik odaklanıyor. Telefon 4K 30fps video kaydedebiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Tüm bunlara ek olarak cihazda WiFi 5, Bluetooth 5.1, işitme engellilere yönelik sertifika uyumluluğu bulunuyor.

Türkiye’de ne yazık ki satışa çıkmayacak telefonun yurt dışı fiyatı 350 dolar.



