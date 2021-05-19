Google, Wear OS 3’ü duyurdu! İşte Wear OS 3 ile gelecek yenilikler...

Yeni Wear OS, Google'ın işletim sistemini ve Samsung'un giyilebilir teknolojilerinde yıllardır kullandığı Tizen üzerine kurulu yazılımın birleşimi olacak.

Samsung ve Tizen ile çalışarak, daha hızlı performans (en son yonga setlerinde bu % 30'a kadar), daha uzun pil ömrü ve üçüncü taraf uygulamalar için "gelişen bir geliştirici topluluğu" elde edilecek. Platform, tüm cihaz üreticilerine özelleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve dış görünüm eklemelerine de olanak tanıyacak.

Google konu hakkında, “Daha uzun batarya ömrü elde edebilmek için, işletim sisteminin daha düşük katmanlarını optimize etme üzerine -düşük güç tüketen donanım çekirdeklerinin avantajını kullanarak- çalıştık. Bu, kalp atış sensörünü gün içinde devamlı olarak kullanıp, gece uykunuzu izledikten sonra ertesi gün için yeterli bataryanızın olması gibi kullanışlı optimizasyonları da kapsıyor” dedi.

Görsel olarak, yeni bir navigasyon sistemi işlerin daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Örneğin, bir tuşa çift basma düğmesi eylemi, son kullandığınız uygulamaya hızlıca geçmenizi sağlıyor. Ayrıca telefona ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz bir Google Maps uygulaması ve çevrimdışı müzik indirmeyi destekleyecek olan Youtube Music ve Spotify da verilen detaylar arasında yer alıyor.



