Google yüzlerce arabayı bataklığa sürükledi

Google'ın popüler uygulamalarından Google Haritalar, kullanıcıların sürüş sırasında varacakları noktalara daha çabuk ulaşmaları için navigasyon hizmeti de sunuyor. Varılacak hedefi analiz ederken trafik koşullarını da hesap eden uygulama, böylece kullanıcılara en hızlı şekilde hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Ancak Google Haritalar, her zaman bu konuda başarılı olamayabiliyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde 100'ü aşkın sürücü, Google Haritalar uygulamasını kullanarak önerilen rotayı takip etti. Ancak araçların hemen hepsi kendilerini çamur deryasında buldu. Denver Uluslararası Havalimanı’na giden Peña Bulvarı’nda meydana gelen bir kazanın raporlanmasının ardından Haritalar uygulaması, navigasyonu kullanan araç sahiplerine mevcut rotayı kullanmak yerine alternatif bir güzergah önerdi. Burada amaç sürücülerin trafikte daha az vakit geçirmesini ve havalimanına daha erken varmalarını sağlamaktı. Ancak Google'ın gösterdiği alternatif yol, bataklığı hesap edememişti.

GOOGLE'IN HATASI MI?

İşin aslı Google Haritalar uygulamasının bir hatası yok; çünkü son iki gündür artan yağışlar sebebiyle oluşan çamurlu yollar Haritalar uygulamasının hesabında yoktu. Normal koşullarda yolda sorun bulunmamasına rağmen, yağan aşırı yağmurdan sonra oluşan çamuru uygulamanın analiz edememesi olağan bir durum.



