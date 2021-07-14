Google’a Fransa’dan 500 milyon euro ceza

Fransa Rekabet Kurulu, SEPM, AFP ve APIG’in Google’a yönelik telif hakkı ihlali iddialarını inceleyerek soruşturmayı tamamladı. Daha önce de genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 296.1 milyon ceza alan Google’a yeni soruşturma kapsamında ise 500 milyon euro para cezası kesildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Rekabet Kurulu, Google’ın taraflarla anlaşmadığı takdirde 500 milyon euro cezaya ek olarak günlük 900 bin euro daha ekstra ceza ile karşılaşabileceğini ifade etti. Google sözcüsü ise verilen kararın hayal kırıklığı olduğunu açıklayarak soruşturma boyunca taraflarla anlaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını fakat kararın bu çabaları işlevsiz hale getirdiğini açıkladı.



