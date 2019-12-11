Google’da 2019’da en çok bunları aradık
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok arananlar listesini açıkladı. İşte Türkiye ve dünyada, yükselen arama trendlerini içeren liste.
Türkiye'de 2019'da Yükselen Genel Aramalar
1.İstanbul Seçim Sonuçları 2019
2.Geleceğe Nefes Ol
3.YSK
4.Deprem
5.Sigara Fiyatları
6.Dolar Kuru
7.Askerlik Son Dakika
8.EYT
9.İstiklal Marşı 10 Kıta
10.Notre Dame Katedrali
Türkiye'de 2019'da Yükselen Aramalar-İsimler
1.Emine Bulut
2.Ekrem İmamoğlu
3.Neslican Tay
4.Palu Ailesi
5.Tarık Ünlüoğlu
6.Kerimcan Durmaz
7.Dilber Ay
8.Ayşen Gruda
9.Devran Çağlar
10.Demet Akbağ
Türkiye'de 2019'da Yükselen Aramalar- Diziler
1.Yasak Elma
2.Mucize Doktor
3.Zalim İstanbul
4.Her Yerde Sen
5.Game of Thrones
6.Kuzey Yıldızı
7.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
8.Afili Aşk
9.Kuzgun
Türkiye'de 2019'da Yükselen Aramalar – Yemek Tarifleri
1.Revani
2.Kestane
3.Limonata
4.Sütlaç
5.Kapuska
6.Barbunya
7.Piyaz
8.Cheescake
9.Paçanga Böreği
10.Alıç Sirkesi
Dünyada 2019'da Yükselen Genel Aramalar
1.India vs South Africa
2.Cameron Boyce
3.Copa America
4.Bangladesh vs India
5.iPhone 11
6.Game of Thrones
7.Avengers: Endgame
8.Joker
9.Notre Dame
10.ICC Cricket World Cup
Dünyada 2019'da Yükselen Aramalar - İsimler
1.Antonio Brown
2.Neymar
3.James Charles
4.Jussie Smollett
5.Kevin Hart
6.Billie Eilish
7.Greta Thunberg
8.R. Kelly
9.Joaquin Phoenix
10.Jordyn Woods
Dünyada 2019'da Yükselen Aramalar - Haberler
1.Copa America
2.Notre Dame
3.ICC Cricket World Cup
4.Hurricane Dorian
5.Rugby World Cup
6.Sri Lanka
7.Area 51
8.India election results
9.台風 19 号
10.Fall of Berlin Wall